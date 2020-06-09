ВОЗ предупредила Россию о возможном росте заболевших коронавирусом
На данный момент наша страна вышла на плато
ВОЗ предупредила России о возможном росте заболевших коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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Всмериная организация здравоохранения призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
По словам представителя ВОЗ в РФ Метилы Вуйновчи, российская система здравоохранения должна сохранять готовность на случай возможной второй волны проявления инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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