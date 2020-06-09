Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 июня 2020: В Подмосковье могут закрыть парикмахерские и бани
В Московской области за сутки коноравирусную инфекцию подтвердили у 751 человека. Общее число заболевших за весь период - более 44,9 тысяч.Самый большой прирост новых заболевших за сутки вновь зафиксирован в Подольске. Городской округ все еще лидирует в списке муниципалитетов с наибольшим распространением ковида:
1. Подольск - 2848 (+66)
2. Красногорск - 2305 (+47)
3. Королев - 2205 (+51)
4. Одинцово - 1880 (+0)
5. Люберцы - 1603 (+19)
6. Коломна - 1511 (+18)
7. Мытищи - 1474 (+8)
8. Балашиха - 1359 (+15)
9. Сергиев Посад - 1294 (+0)
10. Химки - 1184 (+19)
В Москве, напомним, с 9 июня возвращаются к работе парикмахерские, барбершопы и салоны красоты. В Подмосковье они работают еще с 3 июня. Владельцам таких точек предписано следить за соблюдением масочного режима - среди персонала и клиентов.
Однако соблюдают, как выяснилось, не все. Как стало известно, за первые четыре дня с момента возобновления работы инспекторы Гостехнадзора обнаружили в подмосковных парикмахерских и банях 50 нарушений. На первый раз им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. (Наказание выносит суд). А вот за повторное - вплоть до закрытия на 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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