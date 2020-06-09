О погоде в Москве на 9 июня 2020 года рассказали синоптики

9 Июнь 2020 2020-06-09T03:12:35+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 9 июня 2020 года

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Жара и легкий дождь - такая погода прогнозируется синоптиками Гидрометцентра России на вторник, 9 июня в Москве.

Согласно прогнозам специалистов, во вторник, ночью и днем сохранится облачная погода. Однако столбик термометра определенно будет стремиться в высокому плюсу - ночью до +18 градусов, днем до +26...+28 градусов выше нуля.

Местами ожидаются кратковременные осадки в видео дождя, однако на западе области он будет более умеренным. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России синоптикам стало сложнее предсказывать погоду из-за коронавируса. В период пандемии многие страны закрыли свои границы из-за чего временно было приостановлено авиасообщение. На борту зарубежных самолетов (на российский лайнерах такого оборудования нет) есть специальные приборы, которые на высоте способны считывать различные характеристики атмосферы - температуру, влажность, ветер и давление за бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU