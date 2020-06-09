Путин поручил увеличить пособие по безработице в России

9 Июнь 2020 2020-06-09T04:12:38+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ повысить минимальный размер пособий по безработице в стране. Соответствующее указание содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Теперь минимальный размер пособия составит 4 500 рублей. Сообщается, что сроки выплат продлеваются на три месяца начиная с мая 2020 года. Также для безработных опекунов будет выплачиваться по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Кроме этого, выплаты по безработице смогут получить даже предприниматели, которым пришлось закрыть свое дело, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Российский лидер поручил кабмину до 1 июля проработать создание единой информационной платформы по поиску работы.

Как ранее писал сайт kp.ru, с начала июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан в центрах занятости и избавили безработных от самостоятельного сбора необходимых для постановки на биржу труда документов.

ИСТОЧНИК KP.RU