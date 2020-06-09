2020-06-09T04:12:38+03:00
Общество

Путин поручил увеличить пособие по безработице в России

Теперь минимальный размер пособия увеличился
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ повысить минимальный размер пособий по безработице в стране. Соответствующее указание содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Теперь минимальный размер пособия составит 4 500 рублей. Сообщается, что сроки выплат продлеваются на три месяца начиная с мая 2020 года. Также для безработных опекунов будет выплачиваться по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Кроме этого, выплаты по безработице смогут получить даже предприниматели, которым пришлось закрыть свое дело, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Российский лидер поручил кабмину до 1 июля проработать создание единой информационной платформы по поиску работы.

Как ранее писал сайт kp.ru, с начала июня 2020 года в России упростили порядок регистрации безработных граждан в центрах занятости и избавили безработных от самостоятельного сбора необходимых для постановки на биржу труда документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раскрыт секрет похудевшей на 45 килограммов Адель
Повар раскрыл секрет рецепта вкуснейшего сэндвича с сыром
Путин поручил увеличить пособие по безработице в России
В Москве отменили пропуска и самоизоляцию
О погоде в Москве на 9 июня 2020 года рассказали синоптики
После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
"Я его вылечу, денег много": первая реакция Ефремова после аварии с пострадавшим
Названа причина аварии с участием Ефремова
Власти КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
"Мы ездили мерить давление": Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации артистки
ВОЗ предупредила Россию о возможном росте заболевших коронавирусом
Пострадавший в аварии с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии
ДТП с участием Михаила Ефремова попало на запись камер видеонаблюдения
Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в Москве
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
В США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нет
В Совфеде оценили идею ввести награды для медиков, борющихся с коронавирусом
Учительница раскритиковала Дудя за ошибки в интервью. Юрий покаялся
ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах
Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США
От коронавируса вылечились почти 4,5 тысячи российских военных
Залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского составит 1,25 млн долларов