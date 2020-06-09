Повар раскрыл секрет рецепта вкуснейшего сэндвича с сыром

9 Июнь 2020 2020-06-09T04:29:25+03:00

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Знаменитый английский повар Джейми Оливер раскрыл свой секретный рецепт вкуснейшего сэндвича с сыром.

Для приготовления сэндвича он рекомендует использовать сыр чеддер и красный лестер, поскольку они хорошо плавятся. По мнению повара, необходимо взять два ломтика хлеба и, что называется от души, намазать их сливочным маслом, причем с обеих сторон. Затем нужно натереть сыр на один из ломтиков, накрыть его другим и положить на разогретую сковороду, пишет Daily Mail.

Сэндвич необходимо обжарить с двух сторон примерно по три минуты. Для более лучшей прожарки Оливер советует немного прижать хлеб каким-либо грузом или лопаткой. После этого он натирает на раскаленную сковороду сэр и кладет на него сэндвич, а когда он покроется расплавленным сыром с одной стороны, повторяет это же действие, только уже с другой стороной бутерброда. Перед тем, как начать есть вкуснейший сендвич лучше всего дать ему пару минут, чтобы он немного остыл.

ИСТОЧНИК KP.RU