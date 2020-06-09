2020-06-09T04:54:24+03:00
В мире

Раскрыт секрет похудевшей на 45 килограммов Адель

Стало известно о методе певицы по избавлению от лишнего веса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Певицу сложно узнать после того, как она избавилась от лишнего веса.Певицу сложно узнать после того, как она избавилась от лишнего веса.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Сбросившая 45 килограммов певица Адель покорила своим видом поклонников. Многим было интересно узнать секрет ее похудения и, возможно, опробовать его на себе.

СМИ раскрыли секрет успешного избавления от лишнего веса. Оказалось, что певица придерживается правильного питания, пишет The Sun.

Авторы публикации выяснили, что артистка отказалась от готовки и пока заказывает полезную еду. При этом весь ее дневной рацион не превышает 1 700 калорий. Также отмечается, что Адель больше предпочитает продукты с низким содержанием углеводов.

Как правило она питается три раза в день. На завтрак певица может съесть блины из цельнозерновой муки или яйца, на обед и ужин - легкий салат с индейкой, лосось или курицу. В небольших промежутках она старается пить больше воды и есть фрукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похудевшую на 45 килограммов певицу Адель перестали узнавать даже друзья

Артистка в облегающем платье появилась на вечеринке у Бейонсе и Джей Зи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раскрыт секрет похудевшей на 45 килограммов Адель
Повар раскрыл секрет рецепта вкуснейшего сэндвича с сыром
Путин поручил увеличить пособие по безработице в России
В Москве отменили пропуска и самоизоляцию
О погоде в Москве на 9 июня 2020 года рассказали синоптики
После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело
"Я его вылечу, денег много": первая реакция Ефремова после аварии с пострадавшим
Названа причина аварии с участием Ефремова
Власти КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
"Мы ездили мерить давление": Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации артистки
ВОЗ предупредила Россию о возможном росте заболевших коронавирусом
Пострадавший в аварии с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии
ДТП с участием Михаила Ефремова попало на запись камер видеонаблюдения
Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в Москве
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
В США заявили, что объявления о выводе войск из Германии пока нет
В Совфеде оценили идею ввести награды для медиков, борющихся с коронавирусом
Учительница раскритиковала Дудя за ошибки в интервью. Юрий покаялся
ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах
Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США
От коронавируса вылечились почти 4,5 тысячи российских военных
Залог для обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда полицейского составит 1,25 млн долларов