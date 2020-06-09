Раскрыт секрет похудевшей на 45 килограммов Адель

9 Июнь 2020 2020-06-09T04:54:24+03:00

Певицу сложно узнать после того, как она избавилась от лишнего веса. Фото: EAST NEWS

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Сбросившая 45 килограммов певица Адель покорила своим видом поклонников. Многим было интересно узнать секрет ее похудения и, возможно, опробовать его на себе.

СМИ раскрыли секрет успешного избавления от лишнего веса. Оказалось, что певица придерживается правильного питания, пишет The Sun.

Авторы публикации выяснили, что артистка отказалась от готовки и пока заказывает полезную еду. При этом весь ее дневной рацион не превышает 1 700 калорий. Также отмечается, что Адель больше предпочитает продукты с низким содержанием углеводов.

Как правило она питается три раза в день. На завтрак певица может съесть блины из цельнозерновой муки или яйца, на обед и ужин - легкий салат с индейкой, лосось или курицу. В небольших промежутках она старается пить больше воды и есть фрукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU