Глава ВОЗ заявил об ухудшение мировой ситуации с коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:26:23+03:00

Ранее в организации призвали Россию не расслабляться и быть готовыми к возможной второй волне covid-19

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции среди населения.

По его мнению, за последнее время улучшение эпидемиологической обстановки фиксируется специалистами в странах Евросоюза,а также в целом на планете.

- ВОЗ стало известно о 7 миллионах случаев заражения covid-19 в мире. 400 тысяч из зараженных умерли от инфекции с начала пандемии. Несмотря на то, что ситуация в Европе улучшается, относительно глобального масштаба она ухудшается, - цитирует ТАСС заявление Гебрейесуса на брифинге в Женеве.

Напомним, по последним данным в России число зараженных с момента выявления первых заболевших превысило 476 тысяч человек, умерли - 5 971 человек, вылечились - более 230 тысяч пациентов по разным регионам государства.

ИСТОЧНИК KP.RU