Глава ВОЗ заявил об ухудшение мировой ситуации с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции среди населения.
По его мнению, за последнее время улучшение эпидемиологической обстановки фиксируется специалистами в странах Евросоюза,а также в целом на планете.
- ВОЗ стало известно о 7 миллионах случаев заражения covid-19 в мире. 400 тысяч из зараженных умерли от инфекции с начала пандемии. Несмотря на то, что ситуация в Европе улучшается, относительно глобального масштаба она ухудшается, - цитирует ТАСС заявление Гебрейесуса на брифинге в Женеве.
Напомним, по последним данным в России число зараженных с момента выявления первых заболевших превысило 476 тысяч человек, умерли - 5 971 человек, вылечились - более 230 тысяч пациентов по разным регионам государства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»