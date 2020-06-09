Синоптики предупредили россиян о 40-градусной жаре

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:08:38+03:00

По данным Росгидромета, аномально погода сохранится до 13 июня

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Синоптики Росгидромета предупредили россиян о 40-градусной жаре, которая будет наблюдаться с 8 до 13 июня на юге России.

Аномально жаркая погода на юге России будет выражаться в высокой температуре. В отдельных регионах столбик термометра достигнет отметки в 42 градусов Цельсия,

- На юге европейской части страны 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура воздуха днем составит 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня - 30-40 градусов выше нуля; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что также выше нормы, - говорится в сообщении метеорологов.

Также сильная летняя жара прогнозируется в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Там будет около 30-35 градусов.

В республиках Северного Кавказа, согласно прогнозу синоптиков, ожидается температура днем составит от 29 до 36 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU