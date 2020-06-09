9 Июнь 2020 2020-06-09T06:28:32+03:00

Отдых в России может подорожать почти на треть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а процесс восстановления туристической индустрия страны завершится не раньше 2022 года. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По его мнению, пандемия коронавируса нанесла довольно серьезный удар по туризму, в том числе по российскому. Падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 триллиона рублей.

- Число гостиниц, санаториев стало несколько меньше, а туристический сезон в этом году короче прошлого. Из-за этого собственники могут повысить цены, причем в разы, - рассказал эксперт "Известиям..

Также он отметил, по тому, как происходит бронирование на июль-август 2020 года, уже сейчас заметно, что цены могут подняться значительно - более чем на 20–30%.

ИСТОЧНИК KP.RU