2020-06-09T07:18:31+03:00
Общество

Последние новости на утро 9 июня 2020: на актера Ефремова после "пьяного ДТП" завели дело

Мы собрали последние новости на утро 9 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Последние новости на утро 9 июня 2020 года: в Москве актер Михаил Ефремов угодил в жесткое ДТП на Смоленской площади. В момент аварии он находился в состоянии опьянения и, судя по видео с камер видеонаблюдения и словам очевидцев, выехал на большой скорости на встречную полосу движения. Там его джип протаранил два автомобиля. В результате ДТП пострадал мужчина, а Ефремов, на которого теперь завели уголовное дело, обещал помочь ему, потому что "много денег". К слову, дочь знаменитости заявила, что не намерена помогать отцу после аварии.

Синоптики предупредили россиян о жаре, которая будет наблюдаться с 8 до 13 июня на юге России. Аномальные температуры с отметками выше нуля в некоторых регионах поднимутся до 42 градусов Цельсия.

Из-за пандемии коронавируса и сокращения сроков туристического сезона стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%. Падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 триллиона рублей. Процесс восстановления туристической индустрия страны завершится не раньше 2022 года.

В Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции и систему цифровых пропусков. Теперь жители столицы смогут свободно передвигаться по городу, гулять и следовать по своим делам, в том числе и те, кто старше 65 лет.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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