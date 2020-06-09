2020-06-09T08:05:06+03:00
Общество

Пушков ответил на заявление американского историка о расизме в России

Сенатор призвал США сначала разобраться со своими внутренними проблемами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пушков выразил своё недоумение заявлением американского историка о существовании проблемы расизма в РоссииПушков выразил своё недоумение заявлением американского историка о существовании проблемы расизма в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проблема расизма не так актуальная России, как для США, которые стремятся "приплести" РФ к этой проблеме, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор раскритиковал слова Эдди Глода - декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете. Глод заявил в интервью немецкому журналу Spiegel, что проблема расизма существует не только в США, но также в Европе и России.

- Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести, - написал Пушков в своём Twitter.

В интервью Эдди Глод также заявил, что "панические и маниакальные попытки" американских политиков остановить протесты в США говорят о "предсмертных хрипах умирающей старой Америки".

Напомним, убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая вызвало волну протестов, которая началась с Миннесоты и распространилась на большинство штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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