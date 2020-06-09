В МЧС регионам предложили расширить территории пляжей

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:00:51+03:00

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В МЧС России региональным властям предложили увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы они смогли вместить больше отдыхающих. Ведомство выступило с таким предложением, основываясь на ограничениях на выезд за границу и рекомендациях Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции в полтора - два метра для общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU