В МЧС регионам предложили расширить территории пляжей
Так зоны отдыха смогут вместить всех желающих, учитывая требование о соблюдении социальной дистанции
МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купанияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МЧС России региональным властям предложили увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы они смогли вместить больше отдыхающих. Ведомство выступило с таким предложением, основываясь на ограничениях на выезд за границу и рекомендациях Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции в полтора - два метра для общественных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU