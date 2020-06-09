В Совфеде предложили возобновить выпуск пассажирских Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство и использование на российских авиалиниях пассажирского самолёта Ту-334.
Кутепов подготовил письмо с соответствующим предложением и в ближайшем времени направит его помощнику президента России Максиму Орешкину.
В письме сказано, что предложение основано на технических проблемах Superjet 100 (SSJ-100), а также на невозможности использовать воздушное судно на некоторых типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах.
Кутепов предлагает включить производство Ту-334 в государственную программу развития авиационной промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU