В Совфеде предложили возобновить выпуск пассажирских Ту-334

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:15:51+03:00

Предложение связано с техническими проблемами у Superjet 100

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство и использование на российских авиалиниях пассажирского самолёта Ту-334.

Кутепов подготовил письмо с соответствующим предложением и в ближайшем времени направит его помощнику президента России Максиму Орешкину.

В письме сказано, что предложение основано на технических проблемах Superjet 100 (SSJ-100), а также на невозможности использовать воздушное судно на некоторых типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах.

Кутепов предлагает включить производство Ту-334 в государственную программу развития авиационной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU