171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:58:51+03:00

В России за сутки выздоровели более 11 тысяч пациентов после лечения от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России за последние сутки скончался 171 пациент с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв эпидемии достигло 6 142 человек.

Также в стране за сутки зарегистрировали 8 595 новых заражённых коронавирусом. При этом полностью выздоровели от COVID-19 11 709 человек.

Всего количество случаев заражения за всю пандемию в России достигло 485 253, а число вылечившихся - 242 397 человек.

В Москве за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 572 человека, а выздоровели 5 390 пациентов. Также в городе за сутки умерли 59 человек.

Напомним, накануне сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве с 9 июня снимают режим самоизоляции и отменяют систему цифровых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU