171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки
В России за последние сутки скончался 171 пациент с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв эпидемии достигло 6 142 человек.
Также в стране за сутки зарегистрировали 8 595 новых заражённых коронавирусом. При этом полностью выздоровели от COVID-19 11 709 человек.
Всего количество случаев заражения за всю пандемию в России достигло 485 253, а число вылечившихся - 242 397 человек.
В Москве за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 572 человека, а выздоровели 5 390 пациентов. Также в городе за сутки умерли 59 человек.
Напомним, накануне сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве с 9 июня снимают режим самоизоляции и отменяют систему цифровых пропусков.
ИСТОЧНИК KP.RU