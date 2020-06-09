2020-06-09T10:58:51+03:00
Коронавирус Covid-19

171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки

В стране зафиксировано 8 595 новых случаев заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России за сутки выздоровели более 11 тысяч пациентов после лечения от коронавирусаВ России за сутки выздоровели более 11 тысяч пациентов после лечения от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за последние сутки скончался 171 пациент с подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв эпидемии достигло 6 142 человек.

Также в стране за сутки зарегистрировали 8 595 новых заражённых коронавирусом. При этом полностью выздоровели от COVID-19 11 709 человек.

Всего количество случаев заражения за всю пандемию в России достигло 485 253, а число вылечившихся - 242 397 человек.

В Москве за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 572 человека, а выздоровели 5 390 пациентов. Также в городе за сутки умерли 59 человек.

Напомним, накануне сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве с 9 июня снимают режим самоизоляции и отменяют систему цифровых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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