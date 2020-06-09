В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
На фоне пандемии коронавируса туристам придется соблюдать правила безопасности даже на пляжах. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что строгие требования будут предъявлены к гостиницам, а отклонения будут караться уголовной ответственностью. К примеру, на пляжах планируется нанести специальную разметку для отдыхающих, которая поможет соблюдать безопасную дистанцию.
« Пляжи в Краснодарском крае в большей части галечные. Разлиновать их особо не получиться. Это будет сложно. Значит, там будут ставить какие-то реечки. Несоблюдение требований Роспотребнадзора, во всяком случае, когда мы говорим о гостиницах и близлежащих к ним территориях - это фактически уголовная ответственность. Поэтому соблюдать придется», - цитирует Ломидзе «Российская газета».
Представитель АРОР также напомнила о важности соблюдения правил безопасности и самими отдыхающими. Для собственной безопасности и безопасности окружающих, в первую очередь, важно соблюдать социальную дистанцию.
«Желательно делать это [соблюдать меры безопасности – прим.ред.] и самим туристам. Потому что за несоблюдение дистанции тоже, насколько я понимаю, предполагаются административные штрафы», - подчеркнула Ломидзе.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «Известиям» вице-президент АТОР Александр Курносов заявил, что в текущем году отдых для россиян может подорожать на 30%. Он отметил, что это связано не только с тем, что туристическая отрасль в период пандемии сильно пострадала, но и с тем, что количество отелей на курортах сократится.
Добавим, что ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что в России уже разработан новый комплекс мер поддержки туристической отрасли, которые помогут сделать отдых на отечественных курортах более качественным, пишет NEWS.ru
ИСТОЧНИК KP.RU