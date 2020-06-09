2020-06-09T10:52:51+03:00
Общество

В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах

Территорию разлинуют, а туристов будут штрафовать за несоблюдение дистанции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на курортахВ АТОР рассказали, какие правила будут действовать на курортахФото: REUTERS
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На фоне пандемии коронавируса туристам придется соблюдать правила безопасности даже на пляжах. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что строгие требования будут предъявлены к гостиницам, а отклонения будут караться уголовной ответственностью. К примеру, на пляжах планируется нанести специальную разметку для отдыхающих, которая поможет соблюдать безопасную дистанцию.

« Пляжи в Краснодарском крае в большей части галечные. Разлиновать их особо не получиться. Это будет сложно. Значит, там будут ставить какие-то реечки. Несоблюдение требований Роспотребнадзора, во всяком случае, когда мы говорим о гостиницах и близлежащих к ним территориях - это фактически уголовная ответственность. Поэтому соблюдать придется», - цитирует Ломидзе «Российская газета».

Представитель АРОР также напомнила о важности соблюдения правил безопасности и самими отдыхающими. Для собственной безопасности и безопасности окружающих, в первую очередь, важно соблюдать социальную дистанцию.

«Желательно делать это [соблюдать меры безопасности – прим.ред.] и самим туристам. Потому что за несоблюдение дистанции тоже, насколько я понимаю, предполагаются административные штрафы», - подчеркнула Ломидзе.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «Известиям» вице-президент АТОР Александр Курносов заявил, что в текущем году отдых для россиян может подорожать на 30%. Он отметил, что это связано не только с тем, что туристическая отрасль в период пандемии сильно пострадала, но и с тем, что количество отелей на курортах сократится.

Добавим, что ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что в России уже разработан новый комплекс мер поддержки туристической отрасли, которые помогут сделать отдых на отечественных курортах более качественным, пишет NEWS.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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