Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:26:40+03:00

Дезинфекция помещений, дистанция между партами и другие требования к проведению экзаменов

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Меры безопасности для каждого региона, где выпускники школ будут сдавать ЕГЭ, будут подобраны индивидуально. Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором уже занимается разработкой рекомендация. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Совместно с Роспотребнадзором и Рособрнадзором мы тщательнейшим образом сейчас ведем работу по подготовке проведения экзаменов с каждым регионом. Меры по защите здоровья учащихся и учителей будут приняты максимальные. Рекомендации о вентиляции и дезинфекции помещений, расстоянии между участниками, размеры аудиторий и другие необходимые требования уже доведены до регионов», - цитирует министра «Российская газета».

Кравцов напомнил, что в этом году выпускники школы могут не сдавать ЕГЭ, если не собираются продолжать обучение в вузе. В этом случае ученики получат аттестаты на основании годовых оценок. Документы таким школьникам выдадут уже к 15 июня.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в этом году сдавать единый госэкзамен будут более 736 тысяч одиннадцатиклассников. Тестирование по русскому языку намечено на 6 и 7 июля, а по математике – на 10, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU