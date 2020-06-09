В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Представители «Современника» отреагировали на смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Директор-администратор театра и знакомый Ефремова Александр Сидельников отметил, что уже давно жалеет артиста, также он добавил сожаления по поводу всего произошедшего.
«Я не знаю, как это комментировать. Что тут говорить? Думаю, все понятно всем. И актера жалко, и человека жалко. Я его давно знаю — Мишу, мне его давно жалко. Но сделать-то что с ним?», - цитирует Сидельникова Пятый канал.
Напомним, ДТП с участием артиста произошло поздним вечером 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного опьянения сел за руль иномарки и протаранил отечественную легковушку, пишет сайт NEWS.ru.
Сам Евремов во время аварии не пострадал, а вот водитель легкового авто получил серьезные ранения и позже скончался в больнице. Сестра погибшего рассказала KP.ru, что у мужчины осталась жена, сын и внуки.
Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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