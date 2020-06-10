ASNA.RU развивает доставку из аптеки вместе с Яндекс.Такси и Сбербанком

10 Июнь 2020 2020-06-09T12:33:45+03:00

Забота о здоровье – одна из важнейших задач нынешнего времени. И товары для его поддержания должны быть как никогда доступны. Но что делать, если не можешь выйти из дома?

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Маркетплейс ASNA.RU решил эту проблему в партнёрстве с Яндекс.Такси и Сбербанком. И привлёк технологии и наработки для доставки БАДов, косметики, средств гигиены, товаров для детей.

Сбербанк предоставил свои пункты выдачи заказов, а Яндекс.Такси – курьерские возможности. Вот как это работает! Клиент выбирает товары на сайте маркетплейса. Далее заказ собирает квалифицированный специалист. На заключительном этапе подключается водитель Яндекс.Такси. Он привозит домой товары из аптеки.

Представители ASNA.RU сообщили, что при выборе партнёра сомнений не возникло. Яндекс.Такси – успешно работающий сервис. Поэтому доставка - быстрая и в срок.

Важно, что все товары собирает специалист с фармацевтическим образованием. Если понадобится, профессионал поможет и на стадии оформления заказа. И проконсультирует на горячей линии ASNA.RU в любое время, 24/7.