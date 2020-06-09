В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:01:48+03:00

В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России Фото: Антон ПИКУС

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Уже совсем скоро россияне вновь смогут отправиться на турецкие курорты. Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что страна стремится, как можно скорее, наладить международный туризм. Причем туристов из России ждут в числе первых.

Эрсой надеется, что авиасообщение с нашей страной возобновится уже в июле.

Турция не будет требовать от туристов справок, тестов или каких-либо иных документов, подтверждающих отсутствие коронавируса, пишет АТОР. Однако всех прилетающих ждет бесконтактное измерение температуры. Если она будет выше 38 градусов, что человека пригласят в медицинский пункт, где у него возьмут тест. Результаты будут готовы уже через час.

Министр туризма также добавил, что Турция не откажет в лечении тем, кто заразился COVID-19 на отдыхе. Правда, он не уточнил будет это лечение платным или бесплатным.

Эрсой отметил, несмотря на то, что Турция очень быстрыми темпами восстанавливает туризм, таких показателей, как в предыдущие годы ждать явно не приходится.

- В этом году сектор не ориентирован на получение прибыли. Акценты — на нормализацию работы и подготовку к сезону-2021, - сказал Эрсой в интервью местным СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU