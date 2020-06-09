В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:23:40+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров.

- Речь идёт о трагическом чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно - кто он, устроил аварию, в которой погиб человек, - заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что в Кремле пока не рассматривали вопрос лишения Ефремова звания заслуженного артиста России.

Вчера, 8 июня, Михаил Ефремов за рулём джипа выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона получил травмы, от которых утром скончался в больнице.

МВД с третьей части 264 части переквалифицировало дело на более тяжкую, четвёртую часть, после гибели участника ДТП. По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU