"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:48:19+03:00

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Известный общественный деятель, основатель "Синих ведерок" рассказал, какое наказание грозит актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы.

- В этой истории, в которую вляпался или врезался пьяный наш актер, договориться не получится. Напомню, там срок от пяти до двенадцати лет, - сказал Шкуматов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что в том случае, если актер поможет семье погибшего, и за него будут заступаться, судья может войти и в положение и назначит минимальное наказание - 5 лет. Но остаться на свободе у Ефремова шансов нет.

- Если речь будет идти о том, что его вообще не посадят, то, конечно, это полнейшая тотальная дискредитация всего того, что говорили нам, - подчеркнул Шкуматов.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Его Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителя фургона госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, утром он скончался. На актера завели уголовное дело по по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, «повлекшее по неосторожности смерть человека».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU