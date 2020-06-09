Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:08:08+03:00

Врачи рассказали об осложнении от коронавируса у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Исследование, в котором приняли участие дети с тяжелой формой коронавируса, выявило редкое осложнение. По словам ученых, это воспалительный синдром, который похож на токсический шок или атипичную болезнь Каваса.

Отмечается, что сопутствующее заболевание вызывает у ребенка воспаление стенок артерий, что приводит к повышению температуры, шелушению кожи и боли в суставах. Это состояние медики назвали педиатрическим воспалительным мультисистемным синдромом (PIMS-TS).

Так, в Англии было зарегистрировано порядка двухсот детей с этим синдромом. Большинство из них на сегодняшний день уже выздоровели.

«Новое осложнение чрезвычайно редко, и оно может вызвать опасные последствия у детей, поэтому важно правильно охарактеризовать болезнь, чтобы мы могли обеспечить тщательный мониторинг и лучшее лечение», - цитирует авторов исследования «Ридус».

ИСТОЧНИК KP.RU