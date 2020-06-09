Учителей и продавцов собираются проверить на знание правил гигиены

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:49:20+03:00

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Роспотребнадзор предлагает проводить аттестацию на знание правил гигиены. Проверять собираются работников, которые производят, перевозят или реализуют продукты, и тех, работа которых связана с воспитанием и обучением детей. Соответствующие предложение ведомства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Периодичность и порядок проведения аттестации предлагают определять федеральным органом, осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор.

Напомним, еще в начале марта Минтруд рекомендовал ввести на предприятиях курсы по гигиене и профилактике вирусов. При этом предлагалось провести информирование работников об "антивирусных" мерах рекомендуют как для госпредприятий, так и для частных.

Такие курсы министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложил депутату Госдумы Ивану Сухареву. Она обращал внимание на то, что во время распространения коронавируса стало заметно незнание многих граждан о способах передачи вирусов и о методах защиты от них.

ИСТОЧНИК KP.RU