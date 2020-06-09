Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:55:40+03:00

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Минпромторг предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны страны. В соответствии с постановлением ведомства, запрет должен действовать до конца 2021 года, а исключения будет сделано для стран ЕАЭС

Документ, размещенный на портале законопроектов, предполагает внести медицинские маски в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU