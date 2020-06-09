Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры
Михаила Ефремова увезли на допрос по смертельному ДТП с участием актера.
Как писал сайт kp.ru, допрос был назначен на 11:00, однако Ефремов на него не явился, а когда за ним приехала полиция, он отказался выйти из квартиры, сказав, что ему плохо
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло днем ранее, 8 июня. В пьяном состоянии артист сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал в город. Не справившись с управлением Ефремов на полном ходу и въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, которые были несовместимы с жизнью. Утром, 9 июне стало известно о смерти мужчины
МВД переквалифицировало дело в отношении актер на более тяжкое. Ему предъявят обвинения по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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