9 Июнь 2020 2020-06-09T16:48:42+03:00

Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актера увезли на допрос по смертельному ДТП, за которое ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы [видео]

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Михаила Ефремова увезли на допрос по смертельному ДТП с участием актера.

Как писал сайт kp.ru, допрос был назначен на 11:00, однако Ефремов на него не явился, а когда за ним приехала полиция, он отказался выйти из квартиры, сказав, что ему плохо

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло днем ранее, 8 июня. В пьяном состоянии артист сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал в город. Не справившись с управлением Ефремов на полном ходу и въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, которые были несовместимы с жизнью. Утром, 9 июне стало известно о смерти мужчины

МВД переквалифицировало дело в отношении актер на более тяжкое. Ему предъявят обвинения по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784027" frameborder="0"></iframe> Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU