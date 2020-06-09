Жорин предположил, что Ефремов был без сознания в момент ДТП

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:45:33+03:00

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Адвокат Сергей Жорин предполагает, что в момент ДТП Михаил Ефремов мог быть без сознания.

- Скорее всего, он, действительно, находился без сознания. Может быть, он уснул. Либо отвлекся. Потому что на видео отчетливо видно, что он двигался по прямой. А дорога уходила вправо на Смоленской площади. То есть в этот момент он явно не видел и не понимал, что происходит перед ним, - рассказал Жорин в эфире радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

Он пояснил, что в ходе судебно-медицинской экспертизы важно определить, был Ефремов в сознании или нет. И если нет, то почему.

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Будучи в нетрезвом состоянии он вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. За рулем фургона находился уроженец Рязани Сергей Захаров. Со множественными травмами его госпитализировали в НИИ Скилофософского, однако врачи не смогли спасти пострадавшего. Утром, 9 июня, Сергей скончался.

На Ефремова завели уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы .

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ИСТОЧНИК KP.RU