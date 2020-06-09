Беспорядки в Гонконге: полиция применяет перечный газ

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:17:57+03:00

Протестующие вышли на улицы в память о прошедшей ровно год акции протеста

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Жители Гонконга вышли на улицы в память о прошедшей ровно год акции протеста, которая собрала более миллиона участников. Однако акция памяти превратилась в беспорядки, и полиция применяет перечный газ для разгона протестующих.

Напомним, 9 июня 2019 года, прошла акция против закона об экстрадиции в Гонконге, который подразумевает соглашение с материковым Китаем, Макао и Тайванем об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях. Протесты также пересоли в беспорядки. На улицах города митингующие нападают на сотрудников полиции. Защищаясь, сотрудники правоохранительных органов распыляют газ из перцовых баллончиков.

Отметим, что после этих беспорядков в Гонконге прошло не мало акций протеста. Так в конце февраля молодежь хотела привлечь внимание к событиям шестимесячной давности, когда полиция провела массовые задержания демонстрантов. Однако активистов разогнали слезоточивым газом.

ИСТОЧНИК KP.RU