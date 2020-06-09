2020-06-09T17:35:47+03:00
Политика

Медведев прокомментировал беспорядки в США

Зампред Совбеза России отметил, что подобные акции создают колоссальную угрозу общественной безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев прокомментировал беспорядки в США. ФОТО Александр Астафьев-пресс-служба правительства РФ-ТАССМедведев прокомментировал беспорядки в США. ФОТО Александр Астафьев-пресс-служба правительства РФ-ТАСС
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В США не утихают протесты, поводом для которых стала смерть Джорджа Флоида при задержании. Во многих городах акции превратились в беспорядки. Происходящие в Штатах прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

«Понятно, что чем бы ни были продиктованы события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей», - заявил он и отметил, что помнить об этом «при выстраивании собственной политики».

Напомним, массовые протесты и беспорядки из-за гибели Джорджа Флойда проходят не только в США, но и некоторых европейских странах. Во многих американских городах ввели комендантский час и задействовали национальную гвардию. Кроме того, полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ, в том числе в Лондоне и Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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