2020-06-09T17:55:10+03:00
В мире

Умер Пьер Нкурунзиза, президент Бурунди

Пьер Нкурунзиза умер от сердечного приступа на 58-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Пьер Нкурунзиза, президент БурундиУмер Пьер Нкурунзиза, президент БурундиФото: REUTERS
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На 58-м году жизни умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Об этом сообщило правительство Центральноафриканской республики в своем заявлении, опубликованном в Twitter.

В сообщении правительства говорилось, что Нкурунзиза умер от сердечного приступа.

«Правительство Республики Бурунди с большой грустью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди, в Пятидесятой годовщине больницы Каруси после остановки сердца 8 июня 2020 года», - заявляет кабмина страны

Пьер Нкурунзиза руководил Бургундией с 2005 года. Политик возглавлял партию Национальный конгресс за оборону демократии - Войска за оборону демократии, которые первоначально были повстанческой группировки хуту, но позже превратились в партию. В 2015 году Нкурунзиза третий раз одержал победу на президентских выборах, получив 69,41 % голосов. Однако глава оппозиции Агатон Рваса отказался признать победу на выборах своего соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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