Меркель и Путин обсудили активизацию переговоров в "нормандском" формате
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и Канцлер Германии Ангела Меркель обсудили кризис на востоке Украины, и отметила важность активизации переговоров в Контактной группе, а также в "нормандском" формате. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер заявил о важности прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.
Путин и Меркель также обсудили конфликты в Сирии и Ливии, а также вопрос борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
«Обсуждены актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур (…) Владимир Путин и Ангела Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии (…) Рассмотрены также ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики», - говорится в сообщении Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU