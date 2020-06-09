Меркель и Путин обсудили активизацию переговоров в "нормандском" формате

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:12:14+03:00

Российский лидер и немецкий канцлер также обсудили положение дел в Сирии и Ливии

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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и Канцлер Германии Ангела Меркель обсудили кризис на востоке Украины, и отметила важность активизации переговоров в Контактной группе, а также в "нормандском" формате. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер заявил о важности прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

Путин и Меркель также обсудили конфликты в Сирии и Ливии, а также вопрос борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

«Обсуждены актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур (…) Владимир Путин и Ангела Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии (…) Рассмотрены также ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики», - говорится в сообщении Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU