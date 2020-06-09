2020-06-09T18:32:26+03:00
Общество

В Госдуме призвали к объективному расследованию ДТП с Михаилом Ефремовым

Василий Пискарев пообещал в рамках парламентского контроля проследить, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме призвали к объективному расследованию ДТП с Михаилом ЕфремовымВ Госдуме призвали к объективному расследованию ДТП с Михаилом ЕфремовымФото: Кадр видео
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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал к объективному расследованию смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Соответствующий запрос депутат направил в Министерство внутренних дел и Генпрокуратуру.

Пискарев заявил, что в Госдуме уважают закон и не собираются вмешиваться в процесс расследования, «но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие».

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло в понедельник, 8 июня, когда актер сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер. В связи с аварией возбуждено дело по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Накануне Ефремова отвезли на допрос, а позже появились сообщения, что в крови актёра обнаружили остатки наркотиков. Вопрос об избрании меры пресечения в отношение артиста рассмотрят 9 июня в Таганском суде.

Михаил Ефремов был пьян в момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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