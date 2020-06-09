2020-06-09T18:55:55+03:00
Политика

Зеленскому стыдно за некоторые его шутки об Украине

Украинский лидер особенно выделил сравнение незалежной с «актрисой из немецкого фильма для взрослых»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему стыдно за некоторые шутки «Квартала 95» о незалежной, в особенности сравнение страны с «актрисой из немецкого фильма для взрослых». Однако украинский лидер попытался доказать, что эта шутка была о другом.

Когда Зеленский выступал в юмористическом шоу проект «Квартал 95», он рассказал шутку о международных кредитах и заявил, что «Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны».

«Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав. Но шутка была о другом», - сказал президент в интервью изданию «Украинская правда».

По словам Зеленского шутка была о несамостоятельности украинской финансовой системы и отметил, что Украина должна быть независимой страной. «Никто не имеет права управлять нами», - добавил он и призвал не стесняться каких-то ошибок, «даже в юморе»

ИСТОЧНИК KP.RU

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