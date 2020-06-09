Американский самолёт вновь провёл разведку около российских баз в Сирии

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:17:59+03:00

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Во вторник, 9 июня, противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon вновь совершил длительный разведывательный полёт вдоль сирийского побережья и российской авиабазы Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

Как сообщается в информации западных авиационных ресурсов, американский морской разведчик летел на высоте 7,6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря на высоте шести тысяч метро и приближался на расстояние 40-60 километров возле российских баз в Тартусе и Хмеймим.

Напомним, накануне в воскресенье, 7 июня, самолет P-8A Poseidon совершил аналогичный полет. Ранее аналогичные инциденты происходили каждый день с 25 по 28 мая, 30 мая и 3 июня. В конце мая два российских истребителя вылетали с авиабазы Хмеймим, чтобы перехватить американского морского разведчика.

ИСТОЧНИК KP.RU