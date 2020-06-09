2020-06-09T20:04:50+03:00
Политика

Власти Румынии готовы признать Россию враждебным государством

Бухарест одобрил проект национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Румынии Клаус ЙоханнисПрезидент Румынии Клаус ЙоханнисФото: REUTERS
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Высший совет обороны Румынии одобрил новый проект национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы, в котором в разделе «Угрозы» упомянута и Россия.

В документе уточняется, что Россию могут признать враждебным государством, а также угрозой для всего региона.

В проекте говорится о том, что «милитаризация» России и «наращивание военного потенциала по соседству с Румынией» создает «серьезные вызовы» для безопасности границ Евросоюза и НАТО, а также затрагивает вопрос обеспечения энергетической безопасности и стабильности в черноморском регионе.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который возглавляет Высший совет обороны страны, заявил «о глобальной смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы»

ИСТОЧНИК KP.RU

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