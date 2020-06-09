2020-06-09T20:31:09+03:00
Общество

Ефремова привезли в суд в наручниках и маске

Дело актера о ДТП рассмотрит Таганский суд Москвы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото пресс-служба таганского судаФото пресс-служба таганского суда
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Таганский суд Москвы начал заседание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. В зал суда актера привели в наручниках и в маске.

Как писал сайт kp.ru, артисту предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, сообщили в суде. За это актер может отправиться в колонию на 12 лет.

На вопрос журналистов, признает ли Ефремов вину в аварии, в которой умер человек, артист покивал головой.

Напомним, авария с участием известного артиста произошла поздно вечером 8 июня, когда актер пьяным сел за руль своего автомобиля и на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водителя фургона госпитализировали с множественными травмами, которые оказались несовместимыми с жизнью. Утром, 9 июне стало известно, что мужчина умер.

Михаил Ефремов в фильме "Заяц над бездной" - фрагмент про молдавский хоккей.youtube

ИСТОЧНИК KP.RU

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