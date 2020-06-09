9 Июнь 2020 2020-06-09T21:32:22+03:00

Прокурор утверждает, что Ефремов может скрыться от следствия, находясь на свободе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре не исключили, что актер может оказать давление на свидетелей

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Актёр Михаил Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей. Такое заявления сделал прокурор на слушаниях по делу о ДТП с участием артиста, в результате которого умер человек.

Следователь в суде указал на то, что ранее актер Михаил Ефремов нарушил условия подписки о невыезде, избранной после его задержания из-за аварии, и ходатайствуем об избрании домашнего ареста до 9 августа.

«Вчера Ефремов был отпущен под подписку о невыезде. Поскольку пострадавший в данном ДТП скончался, Ефремов был вызван в следственные органы, однако по месту проживания, указанному в подписке, он не был обнаружен, а был найден по другому адресу. В связи с этим подписка была отменена», - заявил следователь и отметил.

Как писал сайт kp.ru, 16:40 правоохранителям пришлось приехать в квартиру актера, поскольку самостоятельно артист на допрос не явился, а когда к нему приехала полиция отказался выйти, заявив, что плохо себя чувствует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784094" frameborder="0"></iframe> Михаила Ефремова доставили в Таганский суд для оглашения меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU