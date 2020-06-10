2020-06-09T21:20:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 июня 2020 года составило 198 590 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 10 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве резкое снижение количества заболевших. Последние данные из оперативного штаба – 1572 человека, днем ранее - выявили 1842 человека с коронавирусом. Кто заболел за последние сутки?

- Среди новых заболевших: 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Всего в Москве за весь период эпидемии заболели коронавирусом 198 590 человек COVID 2019, из них уже вылечились 109 737 человек (55,25%).

- За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус 5390 человек, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что в Москве отменили режим самоизоляции, цифровые пропуски для передвижения по городу.

- Пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки, - рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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