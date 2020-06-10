2020-06-09T21:26:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 10 июня 2020: открылись фотоателье и салоны красоты

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 10 июня 2020.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В столице растет количество выздоровевших – побороли коронавирус уже 109 737 человек, что составляет 55,25% от общего числа заболевших.

- За последние сутки в Москве выявили 1572 новых случаев коронавируса. Всего в столице – 198 590 человек заразились COVID 2019, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Для лечения пациентов с коронавирусом в Москве создали резерв медикаментов - более 10 миллионов упаковок лекарственных препаратов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тем временем отменили цифровые пропуски для проезда по городу и график прогулок на улицу. В столице открылись фотоателье, ветеринарные клиники, научные организации, киностудии. Самое главное – открылись салоны красоты, но не все женщины смогли записаться на маникюр и стрижку. А в Ясенево возле парикмахерской после снятия карантина образовалась толпа страждущих.

Речные трамвайчики этим летом не выйдут на прогулочные маршруты по Москва-реке. Владельцы назвали причины, почему пропустят этот сезон.

В Московском паркинге сообщили, что 12 и 13 июня в столице парковка будет бесплатной.

Кстати, с 12 июня можно будет восстановить неиспользованные за период самоизоляции проездные билеты в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 июня 2020 года составило 45 722 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 июня 2020: стационары возвращаются к работе
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 3 029 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 июня 2020 года составило 198 590 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 10 июня 2020: открылись фотоателье и салоны красоты
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 109 737 человек
В России отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Ученый объяснил, могут ли антитела защитить от заражения COVID-19
Ученый рассказал, какой тест на коронавирус нужно сдать перед походом к пожилым родственникам
От чего стоит отказаться во время сильной жары: пять советов от МЧС
Российская супермодель показала бюстгальтер верхом на лошади
Мужчина узнал о королевском происхождении. Его возлюбленная рассказала, как поменялась их жизнь
"Самый вкусный праздник в году". Весь мир отмечает День мороженого
О погоде в Москве на 10 июня 2020 года рассказали синоптики
Минск призвал пересмотреть цены на российский газ
"Все совсем наоборот": в Совфеде оценили "враждебность России" к Румынии
"Трезвым его ни разу не видел": главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений