Коронавирус в Москве, последние новости на 10 июня 2020: открылись фотоателье и салоны красоты

10 Июнь 2020 2020-06-09T21:26:04+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 10 июня 2020.

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В столице растет количество выздоровевших – побороли коронавирус уже 109 737 человек, что составляет 55,25% от общего числа заболевших.

- За последние сутки в Москве выявили 1572 новых случаев коронавируса. Всего в столице – 198 590 человек заразились COVID 2019, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Для лечения пациентов с коронавирусом в Москве создали резерв медикаментов - более 10 миллионов упаковок лекарственных препаратов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тем временем отменили цифровые пропуски для проезда по городу и график прогулок на улицу. В столице открылись фотоателье, ветеринарные клиники, научные организации, киностудии. Самое главное – открылись салоны красоты, но не все женщины смогли записаться на маникюр и стрижку. А в Ясенево возле парикмахерской после снятия карантина образовалась толпа страждущих.

Речные трамвайчики этим летом не выйдут на прогулочные маршруты по Москва-реке. Владельцы назвали причины, почему пропустят этот сезон.

В Московском паркинге сообщили, что 12 и 13 июня в столице парковка будет бесплатной.

Кстати, с 12 июня можно будет восстановить неиспользованные за период самоизоляции проездные билеты в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU