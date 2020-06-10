2020-06-09T21:27:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 июня 2020: стационары возвращаются к работе

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 10 июня 2020.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: REUTERS
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В Подмосковье победили коронавирус уже 12 672 человека, всего же с начала эпидемии заразилось 45 722 человека.

- В Московской области еще 641 человек завершил лечение от коронавируса, - сообщили последние данные в оперативном штабе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства сказал, что ситуация с коронавирусом стабилизируется.

- За прошлую неделю выписано 4000 человек, а госпитализировано 3459. Поэтому областные стационары постепенно возвращаются к плановой работе, - сказал Андрей Воробьев.

В связи с этим губернатор обозначил, что руководителям пора выходить из кабинетов, чтобы решать вопросы хозяйственной повестки: ремонт подъездов, покос травы, ремонт ям на дорогах и благоустройство.

Кроме того, количество пассажиров в общественном транспорте Подмосковья выросло на 14%.

- Прогнозируется и дальнейшее увеличение числа пассажиров в связи с ослаблением ограничений по коронавирусу, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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