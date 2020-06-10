Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 июня 2020: стационары возвращаются к работе
В Подмосковье победили коронавирус уже 12 672 человека, всего же с начала эпидемии заразилось 45 722 человека.
- В Московской области еще 641 человек завершил лечение от коронавируса, - сообщили последние данные в оперативном штабе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства сказал, что ситуация с коронавирусом стабилизируется.
- За прошлую неделю выписано 4000 человек, а госпитализировано 3459. Поэтому областные стационары постепенно возвращаются к плановой работе, - сказал Андрей Воробьев.
В связи с этим губернатор обозначил, что руководителям пора выходить из кабинетов, чтобы решать вопросы хозяйственной повестки: ремонт подъездов, покос травы, ремонт ям на дорогах и благоустройство.
Кроме того, количество пассажиров в общественном транспорте Подмосковья выросло на 14%.
- Прогнозируется и дальнейшее увеличение числа пассажиров в связи с ослаблением ограничений по коронавирусу, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»