2020-06-09T22:12:09+03:00
Происшествия

Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую с актером

Женщина считает, что артист должен сидеть в тюрьме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ДТП погиб Сергей ЗахаровВ ДТП погиб Сергей Захаров
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Жена Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, сообщила, что не пойдет на мировую с представителями артиста, и считает, что он виновник ДТП должен сидеть в тюрьме.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит», - заявила женщина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, ранее Ефремов заявлял, что поддержит семью погибшего в аварии, однако женщина сообщила, что ни родственники актера, ни его представители с ней не связывались.

ДТП произошло 8 июня, когда Ефремов пьяный сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал в город. Не справившись с управлением Ефремов на полном ходу, въехал в грузовик, водитель которого позже умер.

Как писал сайт kp.ru, за рулем фургона 57-летний Сергей Захаров, который второй год работал в Москве водителем и развозил морепродукты. Родственники рассказал, что он был примерный семьянин и очень любил свой дом

"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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