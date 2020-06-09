Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую с актером
Жена Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, сообщила, что не пойдет на мировую с представителями артиста, и считает, что он виновник ДТП должен сидеть в тюрьме.
«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит», - заявила женщина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, ранее Ефремов заявлял, что поддержит семью погибшего в аварии, однако женщина сообщила, что ни родственники актера, ни его представители с ней не связывались.
ДТП произошло 8 июня, когда Ефремов пьяный сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал в город. Не справившись с управлением Ефремов на полном ходу, въехал в грузовик, водитель которого позже умер.
Как писал сайт kp.ru, за рулем фургона 57-летний Сергей Захаров, который второй год работал в Москве водителем и развозил морепродукты. Родственники рассказал, что он был примерный семьянин и очень любил свой дом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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