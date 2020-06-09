ФСИН проконтролирует соблюдение Ефремовым режима содержания под домашним арестом

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:23:08+03:00

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ФСИН будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом. Контроль будет осуществлен с помощью электронного браслета. Об этом сообщили в пресс-бюро столичного управления ведомства.

Как писал сайт kp.ru, Таганский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест на 2 месяца по делу об аварии в центре столице, в результате которой погиб человек. О данной мере пресечения ходатайствовало следствие, с которым согласился и сам актер.

В прокуратуре отметили, что, находясь на свободе, артист может скрыться от следствия, и даже оказать давление на свидетелей.

Напомним, 8 июня актер сел за руль в нетрезвом состоянии, после чего на большой скорости выехал на встречку и врезался в фургон, водитель которого погиб в больнице. На слушаниях в зале суда артист расплакался и назвал случившиеся происшествие чудовищным.

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ИСТОЧНИК KP.RU