10 Июнь 2020 2020-06-10T06:39:29+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 3 085 человек. Жертвами болезни за сутки в столице стали 56 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России же с начала выявления случаев заражения умерли более 6 тысяч человек, проходят лечение на данный момент в целом по стране - 236 714 пациентов, вылечились - 242 397 человек. К слову, почти половина выздоровевших - те, кто проходил лечение в Москве.

Ранее сообщалось, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости covid-19. Благодаря положительной динамики в Москве отменили режим самоизоляции граждан. Теперь жители столицы могут без ограничений заниматься спортом на свежем воздухе, гулять на улицах и просто идти по своим делам. К слову, график прогулок по домам тоже отменили для всех без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU