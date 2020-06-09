2020-06-09T22:46:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В ООН предупредили об опасности продовольственной катастрофы из-за коронавируса

В связи с пандемией многие страны уже испытывают острую нехватку продовольствия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может привести к продовольственной катастрофы во всем мире. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Пандемия коронавируса является угрозой для обеспечения продовольственной безопасности и питания, прежде всего для наиболее уязвимых сообществ в мире», - говорится в аналитическом докладе генсека ООН.

Гутерриш отметил, что в связи с пандемией многие страны уже испытывают острую нехватку продовольствия.

Генсек уточнил, что принятие мер по борьбе с коронавирусной инфекцией может привести к нарушению функционирование продовольственных систем, новой глобальной рецессией и к тяжелым последствиям.

Он призвал принять срочные меры и предложил отнести к числу важнейших продовольственные службы и обеспечить надлежащую защиту работников этого сектора. Кроме того, принять пакеты мер по оказанию чрезвычайной помощи и стимулированию экономики, которые будут направлены на наиболее уязвимые группы населения, включая удовлетворение потребностей мелких производителей продовольствия и сельских предприятий, а также адаптировать и расширить системы социальной защиты в интересах групп риска в плане обеспеченности продуктами питания.

Напомним, ранее Всемирный банк предупредил, что пандемия сильно повлияет на мировую экономику и спад в текущем году составит 5,2%. Таким образом, ожидается самая тяжелая со времен Второй мировой войны рецессия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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