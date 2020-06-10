10 Июнь 2020 2020-06-09T22:42:29+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 10 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 109 737 человек. За минувшие сутки из столичных больниц были выписаны 5 390 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала распространения заболевания по официальным данным врачи вылечили 242 397 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, как правильно носить маску и перчатки. Это относится к жителям регионов, где уже снят режим самоизоляции, но продлен масочный, а также к тем, где еще действует карантин.

По словам врача, использовать средства индивидуальной защиты, в частности в столице, по-прежнему необходимо. Однако в жару это порой просто невыносимо. Зухра Павлова рассказала, что есть такая хитрость: можно надевать фиксирующие маску резинки или тесемки не как положено, прямо, а скрещенными. То есть, сначала завернуть завязки, а потом закрепить их за ушами.

ИСТОЧНИК KP.RU