О погоде в Москве на 10 июня 2020 года рассказали синоптики

10 Июнь 2020 2020-06-09T22:53:37+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 10 июня 2020 года

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Прогноз погоды в Москве на 10 июня 2020 года, согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, обещает быть оптимистичным.

В среду жителей столице ждет жара и солнце - температура воздуха на территории города в утренние часы будет от 17 до 19 градусов выше нуля, днем - до +30 градусов. Скорость порывов юго-восточного ветра будет достигать 3-8 метров в секунду.

Однако в некоторых районах все-таки возможны осадки, но если дождь и будет, то небольшой и кратковременный, сообщают метеорологи.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России синоптикам стало сложнее предсказывать погоду из-за коронавируса. В период пандемии covidd-19 многие страны закрыли свои границы из-за чего временно было приостановлено международное авиасообщение. Как правило, на борту зарубежных самолетов (на российский такого оборудования нет) установлены специальные приборы, которые на высоте считывают различные характеристики атмосферы - температуру, влажность, ветер и давление за бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU