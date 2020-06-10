2020-06-09T22:53:37+03:00
Общество

О погоде в Москве на 10 июня 2020 года рассказали синоптики

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 10 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Прогноз погоды в МосквеПрогноз погоды в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Прогноз погоды в Москве на 10 июня 2020 года, согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, обещает быть оптимистичным.

В среду жителей столице ждет жара и солнце - температура воздуха на территории города в утренние часы будет от 17 до 19 градусов выше нуля, днем - до +30 градусов. Скорость порывов юго-восточного ветра будет достигать 3-8 метров в секунду.

Однако в некоторых районах все-таки возможны осадки, но если дождь и будет, то небольшой и кратковременный, сообщают метеорологи.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России синоптикам стало сложнее предсказывать погоду из-за коронавируса. В период пандемии covidd-19 многие страны закрыли свои границы из-за чего временно было приостановлено международное авиасообщение. Как правило, на борту зарубежных самолетов (на российский такого оборудования нет) установлены специальные приборы, которые на высоте считывают различные характеристики атмосферы - температуру, влажность, ветер и давление за бортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российская супермодель показала бюстгальтер верхом на лошади
Мужчина узнал о королевском происхождении. Его возлюбленная рассказала, как поменялась их жизнь
"Самый вкусный праздник в году". Весь мир отмечает День мороженого
О погоде в Москве на 10 июня 2020 года рассказали синоптики
Минск призвал пересмотреть цены на российский газ
"Все совсем наоборот": в Совфеде оценили "враждебность России" к Румынии
"Трезвым его ни разу не видел": главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений
Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России
МВФ одобрил Украине кредит в 5 миллиардов долларов
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов
Прокурор заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Трамп выделил почти 3 миллиарда долларов на помощь бездомным
"Байер" вышел в финал Кубка Германии, разгромив в гостях 3:0 "Саарбрюкен"
В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом
При обыске в квартире Ефремова кинологи искали наркотики
Нетрезвое вождение остается наиболее социально опасным правонарушением
Каждое десятое ДТП России в 2020 году случалась с участием нетрезвого водителя
В ООН предупредили об опасности продовольственной катастрофы из-за коронавируса
ФСИН проконтролирует соблюдение Ефремовым режима содержания под домашним арестом
Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым не собирается идти на мировую с актером
Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Прокурор утверждает, что Ефремов может скрыться от следствия, находясь на свободе
Михаил Ефремов о случившемся ДТП: это все чудовищно произошло
Автомобиль ВС Украины подорвался в Донецкой области: 10 военных ранены
Ефремова привезли в суд в наручниках и маске
Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о смертельном ДТП