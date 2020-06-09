2020-06-09T23:27:37+03:00
Общество

При обыске в квартире Ефремова кинологи искали наркотики

Сам актер отправлен под домашний арест на два месяца
Юлия КЕКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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После суда в квартиру актера Михаила Ефремова явились сотрудники правоохранительных органов.

Следователи вместе с кинологом, криминалистами и свидетелями провели обыск в его жилище на наличие запрещенных веществ, сообщает 360ТV. О том, были ли найдены наркотики, полицейские не ответили.

Ранее Ефремова по решению суда отправили под домашний арест, но учитывая обстоятльства решили, что необходимо использовать специальный электронный браслет. С ним он будет находиться дома до 9 августа. К слову, за смерть погибшего в жестком ДТП в центре Москвы мужчины он так и не извинился перед его супругой.

Михаил Ефремов под конвоем доставлен домой согласно постановлению суда.Ранее Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 август

Тем временем, дочь актера тоже высказалась о происшедшем и заявила, что не намерена помогать отцу. Сам Михаил в момент столкновения был в состоянии опьянения, но не алкогольного, а наркотического. В его крови обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

Сначала в отношении Ефремова завели уголовное дело о нарушении ПДД. но после трагической смерти потерпевшего дело переквалифицировали по более тяжкой статье - о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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