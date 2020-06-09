2020-06-09T23:58:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни увеличилось до 3 085 человек
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусе в столицеВажные новости о коронавирусе в столицеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за последние сутки умерли еще 56 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Теперь общее число жертв болезни увеличилось до 3 085 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

С начала распространения коронавируса в столице врачи выявили 198 590 инфицированных, в настоящее время из больниц выписаны более 109 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве отменен режим самоизоляции граждан. Теперь жители столицы могут гулять без пропусков и графиков, в том числе и люди преклонного возраста, которые находись в группе особого риска.

К слову, Россия уже вышла на плато по заболеваемости и столица далеко не единственный город, власти которого решились на постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее из-за covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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