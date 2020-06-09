2020-06-09T23:46:30+03:00
Спорт

"Байер" вышел в финал Кубка Германии, разгромив в гостях 3:0 "Саарбрюкен"

Забив голы в начале матча, более именитые гости смогли удержать победный счет
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Байер" обыграл соперников со счетом 3:0."Байер" обыграл соперников со счетом 3:0.Фото: REUTERS
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Выступающий в четвертой по силе лиге чемпионата Германии по футболу клуб "Саарбрюкен" не смог сотворить очередную сенсацию в сезоне. Скромная команда, которая дошла до полуфинала Кубка Германии, проиграла дома с разгромным счетом 0:3 леверкузенскому "Байеру" и завершила выступления в турнире.

Голы Диаби, Аларио в первом тайме и точный удар Бельараби после перерыва поединка позволили "Байеру" стать первым финалистом Кубка Германии нынешнего сезона. И теперь "аспириновые" будут ждать своего соперника по решающей игре. Завтра, 10 июня, "Бавария" сыграет против "Айнтрахта" на своем поле.

"Саарбрюкен" стал откровением нынешнего розыгрыша Кубка германии. Ранее эта команда победила в прошлых раундах в серии пенальти "Фортуну" из Дюссельдорфа и "Карлсруэ" на прошлых стадиях турнира. С "Байером" же клуб не сдюжил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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