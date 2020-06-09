Трамп выделит почти 3 миллиарда долларов на помощь бездомным
Эти средства предназначены в том числе и для людей, которые могут лишиться крова из-за пандемии коронавируса
Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что выделит 2,96 миллиарда долларов на помощь бездомным, в том числе эти средства предназначены и для людей, которые могут лишиться крова из-за пандемии коронавируса. Об этом глава государства написал в Твиттере.
Из-за активного распространения covid-19 в апреле в США уровень безработицы составил 14,7 процентов, а без работы остались более 20 миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU