2020-06-09T23:42:53+03:00
В мире

Трамп выделит почти 3 миллиарда долларов на помощь бездомным

Эти средства предназначены в том числе и для людей, которые могут лишиться крова из-за пандемии коронавируса
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что выделит 2,96 миллиарда долларов на помощь бездомным, в том числе эти средства предназначены и для людей, которые могут лишиться крова из-за пандемии коронавируса. Об этом глава государства написал в Твиттере.

Из-за активного распространения covid-19 в апреле в США уровень безработицы составил 14,7 процентов, а без работы остались более 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Трамп выделит почти 3 миллиарда долларов на помощь бездомным
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