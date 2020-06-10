2020-06-10T00:57:48+03:00
В мире

Прокурор заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

Радар в Донецке был выключен по мнению Тейса Бергера
Юлия КЕКОВА
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Прокурор заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17Прокурор заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Нидерландах прокурор Тейс Бергер заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17.

Оказалось, что на момент падения самолета установленный в Донецке радар был отключен, а следовательно не мог записывать данные о случившемся.

По его мнению обвинения, власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы, данные лишь со вторичных радаров, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в деле "Боинга" МН17 появились два "удобных" осколка. В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки.

Тем временем, судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды. Прокурор также отметил, что из 8 тысяч поражающих элементов, которыми начинена боевая часть ракеты "Бук", в телах погибших и в обомках лайнера удалось найти только 370. Причем только два из них - в форме двутавра (бабочки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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